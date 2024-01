Caserta. Al Duomo tantissime Autorità alla Santa Messa celebrata in occasione di San Sebastiano ( LE FOTO)

Caserta. In una chiesa gremita di persone e autorità si è tenuta, presso la Cattedrale del Duomo, una Santa Messa In occasione della Festa di San Sebastiano, Patrono della Città di Caserta e della Polizia Municipale.

La celebrazione eucaristica è stata officiata dal vescovo della Diocesi di Caserta, Mons. Pietro Lagnese D’Alise ed erano presenti ,oltre al Sindaco di Caserta Carlo Marino e al nuovo Comandante della Polizia Municipale Antonio Piricelli , altre numerosissime autorità sia Politiche che della stessa Polizia Municipale provenienti dall’intera Provincia di Caserta. Da segnalare su tutti anche la presenza degli Onorevoli Gianpierro Zinzi , Giovanna Petrenga e Marco Cerreto. Alla celebrazione ha assistito ,rigorosamente in divisa, anche una delegazione della Croce Rossa – Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale.

“San Sebastiano è stato scelto come protettore della città di Caserta e nella fedeltà del Vangelo e in onore al suo esempio di fortezza quando ha accettato le torture dei suoi carnefici per restare fedele a Cristo”.

Queste le parole del Vescovo che ha poi continuato :” Al nostro Patrono raccomandiamo le nostre famiglie , i poveri , gli emarginati affinchè custodiscano l’ amore , gli adulti perchè diventano operatori di pace e di giustizia e i ragazzi affinchè possano diventare coraggiosi testimoni di giustizia.”

La messa si è conclusa con un lungo applauso e una benedizione per la città di Caserta e l’ intero corpo della Polizia Municipale.