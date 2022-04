Caserta, al parco degli aranci sabato 16 aprile ‘Pasqua party’

Caserta – Al parco degli aranci, nella giornata del 16 aprile, dalle ore 11.00 al play ground di Parco degli aranci, ci saranno delle iniziative, ossia, un po’ di animazione, nonchè degli spettacoli di marionette ed anche una distribuzione per quel che concerne delle uova di Pasqua.

Una parte dei volontari di Celebration Italia , un’ associazione che gestiscce il campo di basket, anche con l’ausilio del Comune di Caserta, aspetteranno varie persone ed anche eventualmente famiglie, con bambini per una giornata ed una mattinata di festa ed allegria con coloro che vogliono prenderne parte.

Nel corso della giornata verranno portate anche delle uova di PASQUA, che saranno nascoste lungo la zona ed eventualmente il prato, e partirà una sorta di, caccia al tesoro o ‘caccia alle uova’.

Sul cd ‘green’ inoltre ci saranno anche degli spettacoli, per cercare di celebrare la Pasqua.

Queste le dichiarazioni di uno dei coordinatori dell’associazione ossia, Giacomo Bleve che si riportano “Siamo felici di questa iniziativa, dopo i due anni di pandemia, e non solo non abbiamo attuare varie iniziative che volevamo fare, non soltanto partite di basket, ma anche incontri di quartiere come quello del sabato 16 aprile. Negli ultimi mesi di inverno non è stato facile mantenere la gestione del campetto abbiamo dovuto combatter, con alcuni e vari atti vandalici, ad opera di ignoti, per poter affermar che il territorio è un bene inestimabile che va tutelato. Durante la mattinata sarà distribuita, anche un invito per la nostra celebrazione di Pasqua, ossia Pasqua da celebration che si terrà nella giornata di domenica nella chiesa di via S. Chiara alle ore 17.00”

E proprio per preparare il playground ad accogliere la festa, sabato scorso i volontari di Celebration si sono dedicati ad una mattinata di pulizia e manutenzione del campetto. Tanta immondizia raccolta, tante deiezioni di cani trovate, purtroppo, e poi bottiglie, cartacce, buste, cartoni vari. Tra immondizia ed erbacce i volontari di Celebration Italia hanno riempito almeno 10 bustoni grandi. È stato passato il diserbante attorno al campo per evitare la crescita dell’erba sul campo da gioco, ed è stato rasato il prato a “pelo”. Ripristinato il canestro che era stato divelto alla meglio, contattato il fabbro per poterne rimontare altri più solidi, ed è stato ripristinata la copertura di gommapiuma attorno ad uno dei pali, anch’essa strappata via da ignoti.