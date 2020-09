Caserta. Al ristorante con la mamma nonostante la positività al covid: scatta la denuncia per la giovane

CASERTA- Scatta la denuncia alla Procura per una giovane che, nonostante la positività al covid-19, si è recata in questi giorni al ristorante con la madre.

“É di una gravità inaudita quello che è accaduto a Caserta. Un atto di irresponsabilità che potremmo pagare tutti noi” , queste le parole di Ferdinando Russo, il direttore generale dell’ASL.

“Ne subirà le conseguenze, violare l’isolamento perché non si hanno sintomi o si hanno sintomi blandi è gravissimo. I numeri che stiamo registrando erano previsti, nel senso che ci aspettavamo questa ondata di nuovi contagi al rientro delle vacanze. Finora siamo riusciti a contenere l’infezione. Azioni sconsiderate come quella di ignorare l’obbligo di quarantena rischia di mettere in ginocchio un sistema che fino ad ora ha funzionato”, aggiunge Russo.