CASERTA, ARRESTATO 29ENNE PER FURTO AGGRAVATO

Caserta, agli arresti domiciliari Francesco M. di 29 anni di Caserta. Dopo la notte del 19 novembre ha fatto irruzione nel negozio “Magazzini Linea Blu” di Via Roma per prelevare solo 60 euro che erano rimasti in cassa. La mattina successiva i titolari avuta la “ sorpresa “ hanno allertato i carabinieri, giunti sul posto hanno acquisito i video delle telecamere riuscendo a risalire all’identitá del 29enne. Durante la perquisizione a casa dell’uomo i militari hanno trovato gli indumenti indossati la sera del furto. I Carabinieri della compagnia di Caserta hanno dato esecuzione agli arresti domiciliari per furto aggravato.