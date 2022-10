CASERTA. BUON COMPLEANNO CAFE’’ SAN CARLO

Caserta. Circa due anni fa , in piena emergenza Covid , Raffaele Porrino e la sua compagna Roberta Villamaino diedero l’ ok per ifar cominciare i lavori , la loro idea , il loro sogno era di aprire un bar nel cuore della città’ .

Furono giornate interminabili , i lavori venivano continuamente interrotti dalle restrizioni – Coronavirus ordinate dal Governo e dalla Regione Campania . Tutto questo però’ non demoralizzo’ i due che caparbiamente continuavano a portare avanti il loro progetto.

Il 7 Ottobre 2021 l’ inaugurazione del CAFE’’ SAN CARLO , un bar moderno ed accogliente nel pieno centro di Via San Carlo ,una delle strade più’ antiche della citta’

Oggi ,venerdì 7 ottobre 2022, il CAFE’ SAN CARLO festeggia il suo primo compleanno . A Raffaele e Roberta gli auguri da parte di tutti i parenti e gli amici e gli auguri più’ sinceri dalla redazione di Belvederenews.