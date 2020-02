Buon compleanno grande Oscar. La leggenda del basket compie 62 anni

Oscar Schmidt, un pezzo di storia della grande Juvecaserta, il più grande tiratore di tutti i tempi, ha compiuto 62 anni. Mao Santa, “bombarolo” nato, detiene il record mondiale assoluto di punti segnati in carriera nella storia della pallacanestro, 49.737. Sette volte capocannoniere del campionato italiano di basket nelle stagioni 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 e 1992. È di O Rey do Triple il secondo posto nella classifica di punti segnati nel campionato italiano tra la Juvecaserta e Pavia, 13.957, secondo solo ad Antonello Riva che ha disputato quasi il doppio dei campionati italiani. In questi anni Oscar ha vinto anche una delle sue battaglie più importanti sconfiggendo un tumore al cervello.

Come dimenticare il mitico duello tra Oscar e Drazen Petrovic nella finale di Atene della Coppa delle Coppe tra Snaidero Caserta e Real Madrid.

Questo il messaggio di auguri del Club Ornella Maggiò:

“Nelle ultime settimane abbiamo sentito più volte il bisogno di ricordare che 1000 cose ci possono dividere. Ma una cosa ci unirà sempre: l’amore per la maglia e per i nostri colori. E chi ama la nostra maglia non può non amare Oscar Daniel Bezerra Schmidt, che oggi compie 62 anni.

Buon compleanno Oscar!”