CASERTA– Momenti di tensione in centro a Caserta, precisamente in via Mazzini.

Un ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza dopo essere caduto dalla bicicletta.

Oltre ai soccorsi, sul posto ci sono i carabinieri e la polizia.

Rimane ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e, in particolare, se si sia trattato di un sinistro autonomo e involontario o se il giovane sia stato urtato da un’automobile perdendo l’equilibrio.