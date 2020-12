CASERTA/CASA DEL SOCIALE, IL VIA DELLA GIUNTA

Caserta- Nell’ultima seduta la giunta comunale ha approvato una serie di delibere importati. Su proposta del vicesindaco Franco De Michele si è dato il via all’atto di indirizzo per la valutazione all’utilizzo con l’associazione ” comitato per il centro sociale “,di alcuni locali in Viale Beneduce.

L’obbiettivo del Comune è consentire all’associazione di svolgere in quella sede le proprie attività di carattere sociale non appena si completeranno i lavori di ristrutturazione, che dal 2006 fa parte della rete nazionale SPRAR.

L’associazione comitato per il centro sociale ,fino a poco tempo fa, aveva la sede all’ex Canapificio in viale Ellittico immobile di proprietà della Regione Campania, che ora è chiuso per il sequestro a causa di problematiche che non ne consentivano l’utilizzo della struttura in sicurezza. Con l’assegnazione al Comune di Caserta, l’amministrazione riconvertirà parte dell’edificio in ” casa del sociale ” proseguendo di le azioni a promuovere e valorizzare la cultura della solidarietà nei confronti della comunità.

È stata anche approvata la delibero sullo “scomputo oneri intervento realizzazione di un’area a verde attrezzato di un parcheggio all’angolo tra viale de L’inconl e via Sossietta Scialla nelle frazioni di San Benedetto.

La giunta Comunale presieduta dal sindaco Carlo Marino ha anche approvato la partecipazione del Comune di Caserta all’avvio pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione e sperimentazione all’incidentalità stradale alcol e droga correlata. Deliberato anche su proposta dell’assessore Emiliano Casale del fondo di riserva ordinario per procedere all’ attivazione della piattaforma. Inoltre il fondo di riserva ordinario è stato promosso anche con un’altra delibera, per finanziare le operazioni di sanificazione di ambienti e uffici di varie sedi comunali.