Caserta. Casatielli, pastiere e uova di Pasqua per medici e personale sanitario del reparto Covid-19

Caserta. In questi giorni ,Continuano incessantemente le iniziative di solidarietà messe in campo da privati su tutto il territorio casertano. Quella di stamattina,sabato 11 aprile, più che una iniziativa solidale è stato un vero e proprio premio che la pizzeria- ristorante Sunrise -ha voluto offrire ai medici e tutto il personale sanitario del reparto Covid-19 dell’ ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta . L’ idea è stata quella di regalare pastiere e casatielli a tutti. Si è trattato di un vero e proprio segnale di riconoscenza rivolto a quei professionisti che ogni giorno rischiano la loro vita , con abnegazione e sacrificio per salvare quella degli altri.

L’ iniziativa è stata autorizzata dal Coc di Caserta .A consegnare i prodotti tipici pasquali c’ erano il proprietario del Sunrise, Giuseppe Russo accompagnato dall’ Assessore alle attività produttive Emiliano Casale e quello al Welfare Raffaele Piazza. A loro si e’ aggiunto un responsabile della Croce Rossa il quale in numero equivalente ai casatielli e le pastiere distribuite ha devoluto uova di pasqua.

Prima della consegna c’è stata una piccola cerimonia organizzata dal personale . E’ stato un momento di svago in un reparto dove ogni giorno si combatte per distruggere quel maledetto virus che in poco tempo è stato capace di diffondersi nell’ intero Paese causando un numero sproporzionato di morti.