Caserta – Celebration Italia e l’Istituto Giordani insieme per lo spettacolo di Natale il 22 dicembre

CASERTA – Un vero e proprio musical quello organizzato dai ragazzi di “Celebration Italia” e dagli studenti dell’ITIS-LS F. Giordani, con la collaborazione dei professori Carmine Vilardo e Annamaria Cuccaro, grazie alla disponibilità della Preside Antonella Serpico, inserito nel cartellone degli eventi natalizi proposti dal Comune di Caserta.

La performance prende le mosse dal film Sister Act2, del 1993 con Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier alias Suor Maria Claretta. Le suore del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del centro di S. Francisco piena di adolescenti scalmanati e si ritrovano nei guai. A questo punto solo una persona può ridar loro fiducia: l’ex cantante di night, Deloris, cioè per l’appunto, suor Maria Claretta.



Ma ve lo ricordate il film? Beh, la trama ci ha fatti divertire in passato e sicuramente anche dal vivo risulterà essere uno spasso, soprattutto se chi canta e balla sono i ragazzi di casa nostra, giovanissimi ma già in gamba.

Uno spettacolo strutturato in ogni sua sfurmatura, due mesi di prove, autorizzati ovviamente dalla scuola, due pomeriggi alla settimana per imparare a ballare e cantare, per ottimizzare una performance artistica vera e propria, con la partecipazione del coordinatore artistico di Celebration Italia Giacomo Bleve per il canto e di Adriana Cimminiello, per le coreografie.

“Non è la nostra prima volta con loro – ci racconta Giacomo Bleve – già l’anno scorso abbiamo vissuto una fantastica esperienza con lo spettacolo “A Place to call Home” per il quale abbiamo provinato quasi 40 studenti dei vari istituti superiori casertani per partecipare ad una master classe con il cantante internazionale di Gospel Junior Robinson e costituire poi il coro che ha cantato il 24 dicembre sotto l’albero a piazza Dante.

Con gli studenti del Giordani è rimasto un rapporto speciale che è continuato nel tempo ed amiamo interagire con loro”.

“Celebration ha una visione per i ragazzi, una vera passione per tutto ciò che rappresentano – dichiara John Tufaro, responsabile della comunità – la nostra mission è mostrare loro cosa possono diventare, ispirarli, renderli partecipativo, comunicativi, insegnare loro a collaborare e lavorare in squadra.

In quasi tutte le nostre iniziative sul territorio, anche a sfondo sociale, cerchiamo sempre di coinvolgerli, affinché si sentano parte attiva della società che vanno a formare. Lo spettacolo del 22 dicembre 2019 è solo un pezzetto del puzzle del programma di Celebration Italia per i giovani di Caserta”.

Di seguito i nomi di tutti i nostri perfomers:

Raffaele Della Volpe, 14 anni

Elisa Marini, 18 anni

Fiona Amina Maria Nemolato, 18 anni

Nikla Cantone, 19 anni

Francescopio Spinelli, 17 anni

Giovanni Sistenti 17 anni

Domenico Iodice, 18 anni

Ernesto Borrelli, nonchè tecnico e videomaker 17 anni

David De Martino, 18 anni

Marta Gesuele, 18 anni

Rosa Mandat, 16 anni

Walter Gargiulo, 17 anni

Cristiana Pia Iadicicco, 17 anni

Appuntamento dunque a Celebration Italia, via Santa Chiara n.16, domenica 22 dicembre ore 18.30 con A Special Christmas.