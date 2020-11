Caserta/ centro affollato, ma tutti con la mascherina

Caserta prova a rialzarsi, nonostante le misure prese che hanno messo al tappeto quasi tutta la città.

Oggi in città bar pieni ma tutti distanziati, le persone camminavano tranquillamente per il centro e lungo via Mazzini. Non abbiamo incontrato, nonostante in qualche articolo su dica il contrario, persone senza mascherina, anche se qualche assembramento dovuto al flusso di persone c’è stato

Se ci fossero più controlli si potrebbe magari condurre una vita quasi normale ,consentendo così alle attività commerciali di resistere.