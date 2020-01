Il Comitato di nuovo alla conquista del Macrico

Caserta. Venerdì 3 gennaio 2020, alle ore 11,00 presso i locali sottostanti la residenza del Vescovo Emerito di Caserta Raffaele Nogaro, si terrà una Conferenza Stampa del Comitato Macrico.

Sarà illustrata la Petizione per la F2, una nuova campagna di raccolta firme, quale strumento di pressione verso le Istituzioni ed informazione ai cittadini.

Una chiamata a raccolta dei cittadini a difesa del verde pubblico, in un momento storico nel quale, secondo il Comitato Macrico Verde, l’amministrazione comunale va in direzione opposta ai bisogni della città.” Atti amministrativi che prevedono nell’area ex Macrico una strada e, quest’anno, una scuola!

Asfalto e cemento, invece che il Parco!”.

“Stessa sorte- continua il Comitato- nel noto caso di Piazzetta Pare Pio, realtà già consolidata, spazio e verde pubblico, inspiegabilmente attaccato da un progetto che prevede cemento e taglio di alberi, con grosso spreco di fondi pubblici”.

E’ stata invitata la senatrice Vilma Moronese Cittadina Senatrice M5S, Presidente della Commissione Ambiente al Senato, che ha assicurato la sua presenza.