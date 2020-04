Caserta. Da domani aprono i cantieri per restyling del verde pubblico (video intervista all’ Assessore Piazza)

Caserta– “A partire da domani, lunedì 20 aprile 2020, lacittà sarà protagonista di una operazione di restyling e di sanificazione finalizzata alla cura del verde pubblico.” Con queste parole l’ Assessore Raffaele Piazza annuncia l’ inizio dei lavori per la riqualificazione del verde urbano nella città di Caserta. A tal fine, la città sarà suddivisa in quattro aree e ,in ciascuna di esse, la ditta preposta avvierà i lavori del cantiere.

Va precisato che ,nonostante la Regione Campania abbia imposto il blocco ad ogni tipo di cantiere a causa della Pandemia in corso, il Sindaco di Caserta Carlo Marino è riuscito, per la indifferibile urgenza legata a ragioni di sicurezza ed igienico-sanitarie,ad ottenere una proroga dal Presidente Vincenzo De Luca per l’esecuzione di tali lavori.

