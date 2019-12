Caserta. Debutto con il botto della Global Vision. Grande successo per entrambi gli spettacoli musicali

Caserta. Grande partecipazione alle due serate organizzate dall’ associazione- culturale Global Service in collaborazione con Belvederenews.

Le due Kermesse musicali , presentate entrambe dalla giornalista Giovanna Paolino, Direttore della testata giornalistica Belvederenews, si sono svolte al Teatro citta’ di Pace di Puccianiello i giorni 15 e 26 Dicembre 2019.

La prima serata ha visto protagonisti tre artisti casertani : Adriana Caprio, Carlo Corvino e Lilly che insieme hanno formato un inedito trio capace di riscuotere un enorme successo fra i presenti. Molto apprazzate dal pubblico le capacità canore dei tre giovani artisti che si sono alternati sul palco per poi concludere il concerto cantando insieme la mitica ” volare” del grandissimo Domenico Modugno.

La seconda serata è stato un vero e proprio boom di presenze , in un Teatro strapieno si sono esibite le Ebbaneisis, duo napoletano che non ha certo bisogno di presentazione. Viviana e Serena hanno cantato initterrottamente per quasi due ore, deliziando, con la loro fantastica voce, la gente presente in teatro, apparsa da subito e per l’ intera serata molto entusiasta.

Il concerto dell’ Ebbaneisis si e’ concluso con una sorpresa inaspettata dagli stessi organizzatori dell’ evento. E’ stata infatti la presentatrice della Kermesse Musicale Giovanna Paolino a chiamare sul palco il maestro Toni Tammaro che era presente fra il pubblico.

Da qui l’ artista, diventato ormai casertano, ha dato vita ad un vero e proprio schow regalando al folto pubblico che era rimasto in attesa altri 20 minuti di spettacolo puro esibendosi in coppia con Serena ( una delle due ragazze Ebbanesis) in alcuni pezzi musicali che hanno segnato positivamente la sua vita artistica.

Alle 23 circa si e’conclusa la serata con un lungo e sentito applauso dei presenti che hanno voluto, in questo modo, ringraziare la Global Vision per la splendida serata trascorsa al Teatro Citta’ di Pace di Puccianiello.