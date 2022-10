Caserta. Domani la Protezione Civile scende in Piazza.

Caserta. Domani , mercoledì 12 ottobre 2022, si svolgerà presso Piazza Vanvitelli la quarta edizione della settimana nazionale della protezione civile .Un appuntamento importante per la nostra città nato da una sinergia tra Prefettura Regione Campania e Amministrazione Comunale.

Obiettivo principale della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, in considerazione dell’importanza che tali tematiche rivestono nel nostro paese e tendendo conto delle ultime sfide globali, poste soprattutto dai cambiamenti climatici.

Altro importante obiettivo della campagna è la condivisione di valori, strumenti e conoscenze tra componenti e strutture operative della protezione civile, per favorire una cultura della prevenzione e un maggiore coinvolgimento di cittadini e istituzioni nella riduzione dei rischi.

Un ringraziamento per questo evento va fatto alla Dottoressa Claudia Campobasso della Regione Campania , al sindaco Carlo Marino che in collaborazione con i suoi assessore Massimiliano Marzo e Enzo Battarra ed il Comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone che sono sempre stati promotori nel diffondere la cultura della prevenzione dei rischi per la sicurezza della cittadinanza .