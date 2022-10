Caserta/Domenica 23 Ottobre Inaugurazione de “Le casette dei libri”

“Domenica 23 ottobre alle 11, nella Pineta del Parco Reale, ci sarà l’inaugurazione de “Le casette dei libri” a cura del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954.

Saranno presentate alla cittadinanza tre casette di legno nell’ambito di un’iniziativa che – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Reggia di Caserta’ – intende favorire la libera condivisione di libri nell’ottica di promuovere la lettura e la conoscenza.

I volumi troveranno casa nel Museo verde della Reggia di Caserta, in piazza Vanvitelli e nella villetta di via Acquaviva. Vi aspettiamo per interessanti letture all’ombra della Pineta del Parco Reale”.