Caserta. Due donne, in fila fuori un Supermercato, litigano per la precedenza

Caserta. E’ accaduto pochi minuti fa all’ esterno del Supermercato Extra sito In via Santa Commaia nei pressi di Viale Lincoln. Due donne ,una di nazionalità Italiana e l’ altra Polacca se le sono dette di santa ragione e solo l’ intervento dei commessi dell’ esercizio commerciale ha evitato il peggio.

Le due signore, entrambe munite di mascherina protettiva, erano in fila fuori il supermercato in attesa del proprio turno ,il tutto nel rispetto delle regole emanate dal Governo. Ad un certo punto, la donna Italiana ha cominciato ad accusare quella Polacca di non rispettare correttamente la fila sostenendo di essere arrivata prima e quindi di aver diritto alla precedenza. Da qui è nata una discussione che nel giro di pochi minuti è degenerata a tal punto che più’ volte le due , nonostante l’ obbligo di restare a distanza di un metro l’ una dall’ altra ,hanno tentato di arrivare ad un contatto fisico ognuna per far valere le proprie ragioni.

I dipendenti del Supermercato si sono precipitati immediatamente all’ esterno del locale per cercare di riportare un clima di serenità. Le due donne hanno continuato la loro discussione , e piu’ volte hanno cercato reciprocamente di arrivare alle mani. La loro ira si è placata solo quando hanno appreso che alcune persone presenti sul posto stavano per allertare i Carabinieri.