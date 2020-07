Caserta. Due persone trovate morte nella propria abitazione.

Caserta. Un uomo di 59 anni residente in via Berni Canani è stato trovato morto all’ interno della sua abitazione. A fare la triste scoperta è stata. nella giornata di giovedì 30 luglio, una volante della Polizia la quale si era recata sul posto in seguito ad una denuncia fatta da alcuni parenti dello stesso che lamentavano la scomparsa dell’ uomo.

Nel giro di poche ore la stessa sorte è toccata a una donna di 89 anni ,anche in questo caso c’era stata la denuncia dei familiari ed anche in questo caso è stata una volante della polizia a fare irruzione a casa della donna in via Amendola e constatare il decesso .

Gli inquirenti stanno indagando su entrambi i casi, si fa sempre piu’ credibile l’ipotesi della morte naturale causata dal forte caldo.