Caserta e Cosenza nessuna differenza/ storico gemellaggio

Il bello del calcio consiste nei gemellaggi, un gemellaggio nella vita rispetto, lealtà amicizia, ideali che purtroppo non sempre appartengono al mondo del calcio, ma ciò non vale per la Casertana e il Cosenza. Ieri ogni tifoso rosso-blu è stato su fb per tifare un gemellaggio storico. La squadra cosentina in gara con la Juve Stabia è stata seguita come se fosse quella della Casertana.

La serata è stata perfetta, non solo perché battendo la Juve Stabia si è evitata la retrocessione ma anche perché grazie alla vittoria del Chievo sul Pescara il Cosenza ha potuto festeggiare la salvezza diretta senza passare per i playout. Ovviamente dispiace non poter incontrare gli amici di Cosenza, magari un giorno ci rivedremo in b!!

Casertana e Cosenza nessuna differenza!!