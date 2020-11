Caserta – elezioni amministrative, Marco Cicala (Città Futura): pronti a scendere in campo contro l’attuale giunta per il bene della Città

COMUNICATO STAMPA del 6 Novembre 2020“Nonostante siamo avvolti da una pandemia che ci condiziona la quotidianità – dichiara il presidente di Città Futura Marco Cicala- è indispensabile guardare avanti e progettare il futuro di Caserta che è caduta negli ultimi tempi in un’enerzia senza fine. Ci avviciniamo alle elezioni amministrative e siamo pronti con un progetto che metta Caserta, finalmente, al centro governandola con un disegno politico serio che abbia come indirizzo temi sociali e culturali comprensibili. Siamo pronti a mettere in campo la nostra professionalità e l’amore verso una città che è stata semplicemente sfruttata per anni. Per fortuna non apparteniamo a quella schiera di persone che vede nelle elezioni un’opportunità di lavoro, noi siamo ben onorati di servire il cittadino con passione, etica e competenza avendo ben chiaro il dovere che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni. A nome del Movimento che rappresento mi appello a tutta la bella e sana parte di Caserta e a tutti gli altri partiti affinchè si possa lavorare insieme con metodo, contenuto per gettare le basi facendo sintesi e far rinascere la nostra amata città. Il mio è un appello a tutti coloro che si riconoscono negli stessi valori ed è uno sprone affinché l’orgoglio casertano spinga tutti a remare insieme nello stesso verso per uscire dalla mala gestio dell’attuale giunta comunale che ha spento ogni giorno sempre di più una città che merita tanto e non ha nulla da invidiare per storia cultura e tradizione.”

