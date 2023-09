Caserta/Festival Laudato Si’, l’ex caserma Macrico da Campo di Marte a Campo di Pace

“Uniamoci ai nostri fratelli e sorelle cristiani nell’impegno di custodire il Creato come dono sacro del Creatore. È necessario schierarsi al fianco delle vittime delle ingiustizie ambientali e climatiche, sforzandoci di porre fine all’insensata guerra alla nostra Casa comune, che è una guerra mondiale terribile. Esorto tutti voi a lavorare e pregare perché essa abbondi nuovamente di vita”.

È questa l’esortazione che Papa Francesco rivolge nello speciale “Tempo del Creato” per ricordare questa «insensata guerra al creato» che poniamo in essere.

Analogo al messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato sarà il tema “Che scorrano la giustizia e la pace” del “Festival Laudato si”, ispirato dalle parole del profeta Amos: “Come le acque scorra il dritto e la giustizia come un torrente perenne”.

Un’immagine eloquente, che ci spinge a riflettere su ciò che Dio desidera.

“Dio vuole che regni la giustizia, che è essenziale per la nostra vita di figli a immagine di Dio come l’acqua lo è per la nostra sopravvivenza fisica.

Quando cerchiamo prima di tutto il regno di Dio (cfr Mt 6,33), mantenendo una giusta relazione con Dio, l’umanità e la natura, allora la giustizia e la pace possono scorrere, come una corrente inesauribile di acqua pura, nutrendo l’umanità e tutte le creature”.

Con il “Festival Laudato si”, la Diocesi di Caserta comincia a rendere fruibile ai cittadini un’area centralissima della città, recentemente dismessa dal Ministero della Difesa: l’ex caserma miltare Macrico; uno spazio ad oggi ribattezzato «Campo Laudato si’» che richiama, nel nome, proprio l’enciclica del Pontefice.

Ad annunciare la manifestazione il vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, con un messaggio di invito alla città.

“Il Festival Laudato si’ – scrive il presule – si terrà nell’area in passato nota come Macrico (Magazzino centrale ricambi mezzi corazzati) da tanti anni in stato di abbandono e attualmente di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero di Caserta.

Quell’area un tempo era giardino dell’episcopio.

Successivamente fu utilizzata prima come campo di addestramento militare.

E poi come centro di rimessaggio per mezzi corazzati.

Sarà nei prossimi anni restituita alla sua vocazione originaria e messa a disposizione dei cittadini come bene comune.

Ritornerà a essere un giardino.

Un campo di pace e di vita, d’incontro, di inclusione e di dialogo tra generazioni”.

“Dopo un primo tempo di ascolto che ha già coinvolto tanti – spiega il vescovo Lagnese – sarà reso pubblico alla Città, durante il Festival, il masterplan di progetto redatto da architetti, urbanisti, docenti e ricercatori di governance dei beni comuni, sulla base del Manifesto della Chiesa di Caserta ‘Da Campo di Marte a Campo della Pace”.

Saranno otto giorni -dal 27 settembre al 4 ottobre- di visite guidate, incontri, festa, dibattiti e momenti di confronto con l’obiettivo di far diventare Caserta il luogo italiano per eccellenza di riflessione sui temi posti dalla “Laudato si’ ” ma anche di condivisione familiare e umana.

Ad aprire il Festival Laudato si’, alla prima edizione – organizzato dall’Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi e dalla Fondazione “Casa Fratelli Tutti” – sarà, mercoledì 27 settembre, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana; e terminerà il 4 ottobre, giorno di San Francesco.

In collaborazione con istituzioni del territorio, esponenti del mondo della cultura e della politica, il Festival è costruito tutto sul rispetto dell’ambiente e sulla partecipazione civica.

Ricco il programma le cui straordinarie iniziative coinvolgeranno sia le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali, sia le scuole.

Oltre alle università, alle associazioni.

Tra gli ospiti la Nuova Compagnia di Canto Popolare (30 settembre); il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani (3 ottobre); lo scrittore Maurizio De Giovanni (2 ottobre); Massimo Alvisi, Architetto; Christian Iaione, Docente LUISS politiche urbane in vista della presentazione del masterplan dell’area ex Macrico (30 settembre)

“Immersi nel creato, c’è un altro battito che possiamo ascoltare, quello materno della terra. E così come il battito dei bimbi, fin dal grembo, è in armonia con quello delle madri, così per crescere da esseri umani abbiamo bisogno di cadenzare i ritmi della vita a quelli della creazione che ci dà vita».

FESTIVAL LAUDATO SI’

CASERTA| 27 SET – 4 OTT 2023

CHE SCORRANO LA GIUSTIZIA E LA PACE (Tempo del Creato 1 SET – 4 OTT)

PROGRAMMA:

-Mercoledì 27 settembre

Giornata di inaugurazione del Festival

17.00

LO SGUARDO DELL’ECOLOGIA INTEGRALE PER UN’UMANITÀ PIÙ GIUSTA

Intervento di S. Em. Card. Matteo Zuppi Presidente CEI, Arcivescovo di Bologna. Saluti di S. E. Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta

-Giovedì 28 settembre

“Cadenzare i ritmi di vita e creazione”

10.00

IL CAMPO LAUDATO SI’ ACCOGLIE GLI STUDENTI

Scuole primarie e secondarie di 1° grado Esposizione dei lavori e performance

*Il Festival ospiterà stands espositivi dei Circoli Laudato Si’, delle buone prassi e modelli di ecologia integrale.

*La partecipazione è libera a tutti gli eventi ad eccezione della mattinata riservata alle scuole.

*Tutti gli incontri con gli studenti sono a cura di Ufficio Scuola, in collaborazione con Circoli Laudato Si’ e Fabbrica Wojtyla.

-Venerdì 29 settembre “Trasformare i nostri cuori”

10.00 IL CAMPO LAUDATO SI’ ACCOGLIE GLI STUDENTI

Scuole primarie e secondarie di 1° grado/Esposizione dei lavori e performance

17.00 EMOZIONI PER GENERARE IL CAMBIAMENTO Presentazione Mostra fotografica e momenti artistici

-Lia Beltrami, scrittrice e regista –Patrizio Ranieri Ciu, regista teatrale e compositore

–Vincenzo Ammaliato, volontario ambientale

A cura di Fabbrica Wojtyla

19.30 DAI UNA MANO AL MONDO Spettacolo – di Patrizio Ranieri Ciu A cura di Compagnia della Città e Fabbrica Wojtyla

-Sabato 30 settembre

“Giusto in ogni situazione”

10.00

INTERCULTURALITÀ COME STRUMENTO D’INCONTRO TRA POPOLI

Scuole secondarie di 2° grado incontrano il gruppo musicale «Alas de Esperanza»

16.00

IL SOGNO DELLA CHIESA DI CASERTA PER IL CAMPO LAUDATO SI’. PRESENTAZIONE MASTERPLAN ALLA CITTÀ

Massimo Alvisi, Architetto

Christian Iaione, Docente LUISS politiche urbane

A cura della Fondazione “Casa Fratelli Tutti” ETS

20.00

Nuova Compagnia di Canto Popolare «Anima di terra tour»

Domenica 1 ottobre

Giornata di preghiera per i Migranti e i Rifugiati

10.00

CAMPO LAUDATO SI’ APERTO ALLA CITTÀ

Animazione, musica, spettacoli, visite

Caccia al Tesoro a cura della Pastorale Giovanile

11.00

‘LA LETTERA’ – Documentario

Papa Francesco e la cura della casa comune.

Cineforum curato dai Circoli Laudato sì’

16.30

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Pietro Lagnese

nella Giornata Diocesana del Migrante e del Rifugiato

animano le Comunità Migrantes

A seguire racconti ed esperienze

«Liberi di scegliere se migrare o restare»

Mamadou Kouassi Plii Adama e

gli studenti rifugiati del Progetto UNICORE dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con Centro Sociale Ex Canapificio e Movimento Migranti e Rifugiati

18.00

Festa delle Comunità Migrantes

Concerto della Corale Polifonica Harmonia Mundi

-Lunedì 2 ottobre

“Il battito del cuore materno della terra”

10.00

IL CAMPO LAUDATO SI’ ACCOGLIE GLI STUDENTI

Scuole primarie e secondarie di 1° grado

Esposizione dei lavori e performance

18.00

PER UNA CULTURA GENERATIVA

Giustizia e pace nelle relazioni

–Maurizio De Giovanni, scrittore e sceneggiatore

–Marco Mantovanelli, pianista e compositore

A cura di Azione Cattolica e Ufficio per il Laicato

-Martedì 3 ottobre

“Trasformare le politiche pubbliche”

10.00

IL CAMPO LAUDATO SI’ ACCOGLIE GLI STUDENTI

Scuole secondarie di 2° grado Esposizione dei lavori e performance

17.00

ECOMAFIA 2023: STORIE E NUMERI DELLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE IN ITALIA E IN CAMPANIA

Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente

A cura di Legambiente Campania

-Mercoledì 4 ottobre

Festa di S. Francesco D’Assisi Giornata di preghiera per il Creato

10.00

IL CAMPO LAUDATO SI’ ACCOGLIE GLI STUDENTI

Scuole secondarie di 2° grado Esposizione dei lavori e performance

17.00

Apertura delle attività con la musica dell’Orchestra Don Bosco Salesiani

L’ IMPORTANZA DI UNA CONVERSIONE ECOLOGICA

avviare un Circolo Laudato Sì’

LE INGIUSTIZIE AMBIENTALI E CLIMATICHE

Stefania Papa, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli

UNA SECONDA LAUDATO SI’

Presentazione del nuovo documento di Papa Francesco

A cura di Ufficio per i problemi sociali e il lavoro e Circoli Laudato sì’

18.30

CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DEL TEMPO DEL CREATO

«Che scorrano la giustizia e la pace»

Preghiera presieduta S.E. Mons. Pietro Lagnese e animata dai Circoli Laudato si’