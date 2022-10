Caserta/Gabriella Genisi, incontro con l’autrice al Liceo “Manzoni” per la presentazione di “Terrarossa”

Caserta. Sabato 15 ottobre, alle ore 17:00, l’Aula Magna del Liceo “Manzoni” avrà l’onore di presentare agli studenti e al territorio tutto “Terrarossa”.

Edito da Sonzogno nel mese di marzo 2022, il nuovo libro di Gabriella Genisi costituisce l’ultima ‘fatica letteraria’ della nota scrittrice italiana e autrice di numerosi romanzi di successo, a partire da “La Circonferenza delle arance”, atto di nascita del singolare ed apprezzato personaggio di Lolita Lobosco, la poliedrica commissaria barese, protagonista anche di un’avvincente serie televisiva.

Con uno stile piacevole, ma anche arguto e, a tratti, pungente, le pagine del romanzo – un poliziesco ambientato nella caratteristica cornice della città di Bari, allorquando l’Italia intera fu dichiarata “zona rossa” – si snodano fra indagini ed affari di cuore, mare e cucina pugliese, sempre vivificate dal fil rouge della ricerca della verità.

Moderato da Maria Laura Labriola, giornalista di Cronache di Caserta e Napoli, l’incontro è promosso dalla D. S. Adele Vairo in sinergia con il Team Bibliotec@Manzoni.

“Un evento che si inserisce nel novero di una ricca serie di attività volte ad alimentare nei giovani studenti l’amore per la lettura, importante ‘strumento’ anche per lo sviluppo di una coscienza critica, in grado di ‘leggere’ il mondo, i suoi problemi ed il suo rapido mutare; ma vuol essere anche una rinnovata occasione di apertura al territorio di Terra di Lavoro”, ha sottolineato la D.S. Adele Vairo.

L’incontro con l’autrice sarà arricchito dalle previste attività di reading e condivisione di movie celebrativi del personaggio di Lolita Lobosco, a cura degli allievi del Liceo “Manzoni”.

Gli studenti manzoniani, che hanno letto il romanzo sotto l’accorta guida dei propri docenti, avranno la possibilità di dialogare con l’autrice, sciogliere dubbi, soddisfare curiosità, nonché riflettere su tematiche complesse, ma di grande attualità, quali il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, affrontati con profondità attraverso il filtro di una storia coinvolgente. Del resto, come ha affermato la stessa Genisi in una intervista, “oggi il giallo è una lente di ingrandimento sulla vita contemporanea e sulla realtà sociale”.

Insomma, un evento di grande spessore culturale. Da non perdere!