Caserta. Grande successo per il gazebo di Macrico e M24A

Ieri mattina Equità Territoriale,circolo di Caserta rappresentato da Maurizio Redi ha partecipato con il comitato Macrico alla raccolte firme per un macrico sempre più verde e attrezzato. Una raccolta firme ben riuscita; molte le persone che passeggiavano in via Mazzini e che si sono avvicinati al gazebo contribuendo con la loro firma per avere nel cuore della citta’ una zona verde ed attrezzata dove poter passeggiare e portare i propri figli in un ambiente più sicuro e protetto dove possono respirare aria pulita.