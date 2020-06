Caserta/ Guarito l’ultimo contagiato e zero casi positivi

Caserta– Guarito anche l’ultimo contagiato dal Covid 19, per il momento Caserta è fuori pericolo, considerando anche che, attualmente, non ci sono casi positivi

L’annuncio è stato dato poco dopo mezzanotte dal sindaco Carlo Marino:

”Sono particolarmente emozionato. Un po’ di mesi fa , il primo caso di in Campania, a Caserta . Iniziava per la nostra comunità uno dei periodi più bui dopo il dopoguerra”

“Rigore, senso di responsabilità di noi tutti , il sentirci vicino ai più deboli , un welfare vero, rete istituzionale , tante persone che non so se eroi ma sicuramente serie, partecipazione, condivisione di scelte, capacità decisionale di tutta la filiera istituzionale , grande capacità della comunità scientifica e sanitaria . Oggi ritorniamo a casi zero positivi. Un grazie alla Campania , alla città di Caserta e alle famiglie casertane. Siamo riusciti nell’obiettivo. Salvare vite umane e salvaguardare il futuro dei giovani . E adesso continuiamo a essere rispettosi delle regole e sono sicuro che andrà tutto bene“