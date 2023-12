Caserta. I carabinieri donano i regali di Natale ai bambini ricoverati in Ospedale.

Mancano poco più di due settimane a Natale, motivo per cui i carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, in vista dell’approssimarsi della festività – quest’oggi – hanno deciso di portare alcuni regali in dono ai bambini ricoverati all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Un gesto non da poco quello dei militari dell’arma che ha portato un momento di gioia e meraviglia ai piccoli ricoverati, ignari della sorpresa.

Ad accogliere il comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Manuel Scarso, il maggiore Pietro Tribuzio e il luogotenente Antonio Coppola è stato il primario di pediatria il professore Felice Nunziata.