Caserta. Il centro-sinistra provinciale organizza tavolo di confronto in vista delle elezioni

Caserta. Salvo colpi di scena dell’ultim’ora il prossimo 20 settembre si voterà ,oltre che per il nuovo consiglio regionale, anche per il rinnovo del consiglio comunale in molti comuni della provincia di Caserta.

Proprio in questa direzione si stanno muovendo i responsabili provinciali di tutti i partiti del centro-sinistra i quali hanno già da tempo aperto una chat whatsapp per confrontarsi quotidianamente su temi ed obiettivi futuri.

Nella giornata di oggi, martedi 17 giugno , il co-coordinatore del Partito Socialista Caserta Raffaele Piazza ha chiesto ai coordinatori provinciali degli altri partiti presenti in chat, la possibilità di poter convocare per la fine della prossima settimana, un tavolo di concertazione per discutere sui nomi dei candidati sindaci e sulle alleanze da mettere in campo in tutti quei comuni nei quali, il prossimo settembre, si voterà con il proporzionale perchè superiori ai 15 mila abitanti.

Hanno già risposto presente all’invito del socialista Piazza, Emiddio Cimmino del PD e Antonio Dell’ Aquila Sinistra Italiana. Si attende nelle prossime ore l’ok del segretario provinciale di Centro Democratico Pino Riccio.