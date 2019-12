Caserta: Il Dott. Felicori, ex Direttore della Reggia, debutta in politica

CASERTA – Una Vera e propria chicca della Politica, cosi possiamo definire la decisione presa dal dott. Mauro Felicori, ex Direttore della Reggia Vanvitelliana. L’ex funzionario ha deciso di scendere in campo per le elezioni regionali dell’Emilia Romagna del 26 gennaio, candidadosi nella lista “Bonaccini Presidente”.

“Bonaccini – ha detto Felicori all’ANSA – è il presidente che ha triplicato le spese per la cultura, ha detto che vorrebbe avvalersi del mio contributo e io ho accettato”.

Mauro Felicori, dopo aver che lasciato l’incarico di Direttore della Reggia per raggiunti limiti di età, aveva ricevuto una sorpresa sicuramente gradita: la nomina da parte del presidente della Regione Campania De Luca a commissario straordinario della Fondazione Ravello.