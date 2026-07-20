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Dolce arrivo nella famiglia degli Irpini della Capitale.

Una dolce notizia per gli associati di Irpini della Capitale. Ecco la piccola Gaia.

Di Antonio Frascione

Una nuova nascita in casa “Irpini della Capitale”: e’ nata Gaia primogenita della vicepresidente Antonella Picariello e del compagno Andrea Covino.  Tutti gli associati rivolgono un caloroso benvenuto alla piccola neonata e un grande abbraccio ai suoi genitori. Una nuova nascita è come l’inizio di tutte le cose: meraviglia, speranza, possibilità di sogni infiniti. “Il futuro è sempre più rosa e sono certo che anche la piccola Gaia sarà ambasciatrice fiera della nostra lrpinia, come tutti noi “- afferma il Presidente Irpini della Capitale Vincenzo Castaldo.