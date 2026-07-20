Dolce arrivo nella famiglia degli Irpini della Capitale.

Una nuova nascita in casa “Irpini della Capitale”: e’ nata Gaia primogenita della vicepresidente Antonella Picariello e del compagno Andrea Covino. Tutti gli associati rivolgono un caloroso benvenuto alla piccola neonata e un grande abbraccio ai suoi genitori. Una nuova nascita è come l’inizio di tutte le cose: meraviglia, speranza, possibilità di sogni infiniti. “Il futuro è sempre più rosa e sono certo che anche la piccola Gaia sarà ambasciatrice fiera della nostra lrpinia, come tutti noi “- afferma il Presidente Irpini della Capitale Vincenzo Castaldo.