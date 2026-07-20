Congratulazioni alla dottoressa Melillo, laureata a pieni voti

Maria Teresa Melillo ha raggiunto oggi un traguardo che segna una svolta significativa nel suo percorso umano e professionale: la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Vanvitelli di Caserta, conseguita con il massimo dei voti, 110 e lode. Un traguardo che testimonia l’impegno e la costanza per raggiungere il miglior risultato possibile, la soddisfazione che ripaga anni di sacrifici e di studio intenso.

A gioire più di tutti la sua bellissima famiglia, i genitori mamma Maria e papà Salvatore, la sorella Giusy con il marito e il piccolo Gabry, l’adorato nipotino, profondamente orgogliosi di Maria Teresa che ha saputo trasformare una sfida in crescita e rendere questo obiettivo in una bellissima realtà. La loro soddisfazione è quella di chi ha accompagnato, sostenuto e creduto, giorno dopo giorno, nel talento e nella determinazione di Maria Teresa.

Il percorso che si apre ora davanti a lei è ricco di possibilità: la preparazione solida, la passione per il diritto e la capacità di affrontare con serietà ogni responsabilità sono basi che le permetteranno di costruire un futuro professionale all’altezza delle sue ambizioni.

A Maria Teresa Melillo vanno le più sincere congratulazioni per questo traguardo e gli auguri per una carriera brillante e ricca di soddisfazioni.

La redazione le porge i suoi migliori auguri per questo primo grande passo verso il futuro.