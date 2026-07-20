Ràreche è il nuovo singolo de La Niña con il coro delle voci bianche dell’I.C”Sabatino MInucci”

IN RÀRECHE DE LA NIÑA IL CORO DI VOCI BIANCHE DEGLI ALUNNI DELL’ I. C. SABATINO MINUCCI DI NAPOLI, DIRETTO DALLA DOCENTE, PIANISTA E ARRANGIATRICE CRISTINA MASSARO

Come dice il testo del brano “sotto a terra e’ràreche so vive”, sotto terra le radici sono vive- racconta Cristina Massaro- c’è speranza per il futuro; il futuro sono i nostri ragazzi.

La pianista e arrangiatrice Cristina Massaro ha curato l’adattamento e ha diretto l’esecuzione del coro di voci bianche nel singolo Ràreche de La Niña, recentemente uscito per Sugar Music. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Sabatino Minucci di Napoli hanno preso parte al progetto scolastico di canto “School In Soul” e sono stati notati dall’artista partenopea, che li ha fortemente voluti nel suo nuovo singolo.

Il brano è stato registrato a marzo presso lo storico Auditorium Novecento di Napoli (i cui spazi erano un tempo della Phonotype Records, fra le prime aziende a fabbricare dischi in Italia, nata nel 1901, originariamente col nome di Società Fonografica Napoletana).

Ràreche, in napoletano radici, è una potente allegoria dell’appartenenza, sospesa tra memoria e futuro, identità e resistenza, che trova nella voce incontaminata dei bambini il suo cuore concettuale; un pensiero sorgivo, profondamente interrogativo.

Personalmente- racconta Cristina Massaro- sono convinta che accanto ad una mera trasmissione di contenuti, fondamentali per ampliare la cultura di base per tutti, sia importante fare esperienze musicali. Scrivere una canzone, ad esempio, studiare un repertorio diverso da quello che si ascolta in radio; con i ragazzi facciamo dei laboratori di songwriting, cantiamo brani bossanova, oppure anni ’70 / 80. E poi ci esibiamo, a scuola, nelle librerie, anche nelle strade principali del quartiere. A volte registriamo, proviamo in studio, tutte occasioni per trascorrere tempo insieme, lontano dai cellulari. Credo sia l’unico modo per accendere in loro, piano piano, il Bisogno di fare musica, il bisogno di approfondire, di porsi delle domande. Ce la metto tutta, spero di riuscire in questa impresa, non è sempre semplice…Sicuramente in questa direzione si muove l’esperienza, inaspettata ed emozionante con La Niña. Il poter registrare in uno studio di registrazione, peraltro storico, affiancando un’artista del calibro de La La Niña, una delle voci più potenti- in senso lato- della nuova canzone d’autore contemporanea, significa dilatare i confini, spesso angusti, della didattica, creare un laboratorio artistico e culturale reso vivo, allegoricamente e concretamente, dalla voce incontaminata dei ragazzi.

Come dice il testo del brano “sotto a terra e’ràreche so vive”, sotto terra le radici sono vive, c’è speranza per il futuro; il futuro sono i nostri ragazzi.

Pianista ufficiale del Cappuccio Collective Smooth- che evoca con sonorità moderne le atmosfere smooth jazz degli anni Ottanta, tendendo verso un raffinato easy listening, spogliato delle complicazioni formali proprie del jazz “puro” e del jazz-rock maggiormente sperimentale- Cristina Massaro affianca all’attività di docente un’intensa attività live e in studio.

Tra le collaborazioni internazionali spiccano quelle con Eric Daniel, Gianni D’Argenzio, Mark Sherman, Ramon Montagner, Nico Rezende , Alex Rocha, Alessandro Napolitano, Mimmo cappuccio, Dario Deidda, Giovanni Amato Gianluca Fiorentino, Marilena Montanore, Petra Magoni.