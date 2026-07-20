Petra Strumilia – II Edizione de “ La notte delle Tarantelle”.

L’evento è organizzato dal Circolo Socio-Culturale Petra Strumilia in stretta collaborazione con l’associazione e scuola di ballo Ritmo Caliente e vanta il patrocinio gratuito del Comune di Pietrastornina. Tra gli ospiti della Kermesse, Selena Sacco che si esibirà con il suo celebre progetto artistico “Anima Meridionale”, incentrato sulla riscoperta e sulla trasmissione delle antiche danze popolari del Mezzogiorno e il gruppo dedito alla valorizzazione della vera e autentica musica popolare del meridione, Le voci del Sud. Un’ occasione per celebrare i suoni, i colori, l’arte della musica popolare per riconnettersi alla verità delle origini. Pietrastornina diventerà un palcoscenico a cielo aperto, dove la tradizione diventa protagonista di un grande evento collettivo. La Notte delle Tarantelle rappresenta un’importante occasione di incontro tra culture e territori, un momento di condivisione che celebra le radici e l’identità delle comunità attraverso la forza universale della musica e della danza popolare. Tamburelli, ritmo e piedi che non stanno fermi: una serata da non perdere, in cui ci si ritrova a ballare anche se si giura di no.