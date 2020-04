Caserta. Il Giordani non si ferma

Il Giordani non si ferma, e continua instancabile con le attività di didattica a distanza. Non solo. Ecco cosa è stato programmato per giovedì 9 aprile, allorquando, come da calendario scolastico, ci sarà la sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali.

L’ITI “F. Giordani”, diretto da Antonella Serpico, continua la sperimentazione della didattica a distanza e per giovedì 9 aprile organizza una conferenza online con 50 tra docenti e studenti in collaborazione con l’ANPAL, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, già sperimentata “dal vivo” con successo lo scorso anno scolastico.

L’idea è quella di presentare le 25 idee imprenditoriali sviluppate nell’ambito del corso di studi Gestione e Organizzazione di Impresa dalle sei quinte della specializzazione di Informatica, coordinate dai docenti Mirella Capasso, Gaetano Del Giudice, Ugo Pascarella, Paolo Rubino e Maria Russo. Per l’ANPAL sarà lo Specialista Lavoro Giovanni Viggiano che presenterà le Politiche Attive del Lavoro della Regione Campania, ovvero la Fase 2 di Garanzia Giovani, con l’analisi dei requisiti necessari per l’accesso al progetto, la descrizione delle misure previste e le informazioni dettagliate relative all’autoimprenditorialità che i docenti insieme agli studenti potranno scegliere di utilizzare per affrontare la tematica dell’autoimpiego.

La giornata di lavori prevede poi un momento di confronto tra i diversi team che terminerà con le domande a chiarimento sulle diverse forme di finanziamento in funzione delle diverse idee Imprenditoriali.