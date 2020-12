CASERTA, IL VIA ALLA CORSA DEL VACCINO ANTINFLUENZALE, ARRIVANO 15MILA DOSI

Caserta, in questi giorni L’asl sta consegnando quindicimila dosi di vaccini antinfluenzali ai vari stretti territoriali , che poi verranno distribuiti ai vari medici di base che potranno dar vita alla seconda campagna di vaccinazione. Il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Pasquale Di Girolamo Faraone, ha spiegato che la programmazione della campagna di vaccinazione, fatta dall’Asl nel marzo scorso ha tenuto conto della necessità di richiedere più vaccini antinfluenzali vista l’emergenza COVID e il bisogno di vaccinare più persone. In effetti rispetto all’anno scorso è stato richiesto il 15% in più.