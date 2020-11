Caserta. In arrivo i buoni spesa per le famiglie in difficoltà finanziaria. Come è noto, nei giorni scorsi, il Consiglio dei ministri ha predisposto un nuovo fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della crisi epidemiologica.

Il Comune di Caserta ha avviato l’ Iter ,con l’avviso della manifestazione di interesse destinato agli esercenti interessati ad affiancare il comune nella fornitura.

L’ avviso che pubblichiamo in calce all’ articolo ha valenza fino al 7 Dicembre dopodiché’ La casa comunale renderà noto la prassi per richiedere il buono spesa.

Ci auguriamo che le famiglie avente diritto possano entrare in possesso dei ticket prima delle festività Natalizie.

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E

FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL D.L. n. 154 del

23/11/2020 (cd. D.L. Risori ter)

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1777 del 27/11/2020 che ha approvato lo schema del

presente Avviso pubblico;

Ritenuto doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi

commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2 del D.L. n. 154

del 23/11/2020 (cd. D.L. Ristori ter) e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile

n. 658 del 29/03/2020;

si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e

delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di

prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso

apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email

dedicato: [email protected], entro le ore 12,00 del 07/12/2020.

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:

 Ragione Sociale;

 Indirizzo e recapiti telefonici;

 Partita IVA;

 Orari di apertura;

 Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa

effettuata;

 Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in

riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia

riduzione percentuale;

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta

inserito nell’elenco comunale, di accettare in pagamento dai destinatari del beneficio, senza alcuna

condizione, la card elettronica, buoni pasto o altra forma di titolo equivalente all’uopo forniti. Il

supporto in questione sarà ricaricato, a cura del Comune di Caserta, con l’importo riconosciuto a

ciascun richiedente.

L’importo reso disponibile sulla card, buono pasto o altro supporto equivalente, potrà essere

utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima

necessità. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione e di

contestuale richiesta di impegno della spesa certificata, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante

che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima

necessità.

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute e all’elaborazione dell’elenco che sarà

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione entro il

11/12/2020.

Caserta, 27/11/2020.

f.to Il Dirigente

Ing. Francesco Biondi