“CASERTA IN CANTIERE”, UN ANNO DI ASSESSORATO MARZO RACCHIUSO IN UN OPUSCOLO: 66 MILIONI DI EURO PER CAMBIARE I CONNOTATI DELLA CITTÀ

Un anno di Assessorato ai Lavori Pubblici racchiuso in sessantuno pagine per raccontare “Caserta in cantiere”. E’ questo l’opuscolo che l’assessore Massimiliano Marzo ha fatto stampare a sue spese in 5mila copie e che sarà distribuito alla cittadinanza, come testimonianza indelebile dei finanziamenti ottenuti e come agenda dei cantiere che saranno avviati nei prossimi mesi in città. “Ho sentito l’esigenza di scrivere queste pagine e consegnarle alla memoria collettiva, perché ritengo che la politica debba sempre dar conto ai cittadini ed avere una visione lungimirante – dichiara l’assessore Massimiliano Marzo – In poco più di un anno abbiamo ottenuto circa 66 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i tanti progetti presentati per la realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza. L’obiettivo, entro il 2026 è quello di consegnare alle generazioni presenti e future una città vivibile, fruibile ed al passo con i tempi”.

“Un opuscolo – aggiunge Massimiliano Marzo – che arriva dopo gli anni bui della pandemia che ha inciso profondamente sul nostro modo di vivere e sull’economia globale e con una guerra in atto, quella che si sta combattendo in Ucraina, che ha portato ad un significativo aumento dei prezzi delle materie prime, oltre ad una evidente difficoltà di reperimento delle stesse. Difficoltà, queste, che inevitabilmente si ripercuotono anche sui Lavori Pubblici. Ma non è questo il tempo delle sterili ed inconcludenti lamentele. Piuttosto è questo il momento opportuno per ricordare che da tragedie possono nascere grandi opportunità di crescita. Una di queste, la più concreta è da ricercarsi nel PNRR, che avrà sicuramente ricadute positive sul territorio della nostra amata città di Caserta”.

“Sogno una città più coraggiosa, che abbia la volontà di competere con le città del Nord in termini di qualità della vita e lavoro in tal senso. Una sfida ardua, lo riconosco, ma certamente degna di essere affrontata. Sono convinto che in questi anni che abbiamo davanti, la città di Caserta si toglierà tantissime soddisfazioni”, conclude l’assessore Massimiliano Marzo.