CASERTA: LITL Camminata e Corsa in Rosa a Carditello

San Tammaro. Domenica 11 ottobre il Real Sito di Carditello, conosciuto anche come Reggia di Carditello, si tingerà di rosa per essere affianco alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) a sostegno del ”Nastro Rosa”.

Questa edizione, la manifestazione in rosa, assume un particolare significato perché vuole recuperare il tempo perduto, a causa della pandemia Covid che ha visto trascurata la problematica sanitaria – oncologica e in particolare la prevenzione. La sezione LITL provinciale di Caserta presieduta dalla dottoressa Angela Maffeo oltre la parte sportiva annunciata, (con inizio alle ore nove) la curata brochure mette in evidenza una mostra di pittura e scultura denominata “Artisticamente Lilt” allestita dell’artista Anna Maria Zoppi e del convegno che si terrà alle ore 11:00 con medici e operatori del settore argomento dell’incontro precedere i tumori che mettono a rischio la vita della donna; parteciperà il presidente nazionale LITL Francesco Schittulli. La parte sportiva, curata dalla società sportiva Alvignano Running, ovviamente non è una gara, ma è solo una manifestazione a supporto della predetta “Campagna Nastro Rosa”, ed è assolutamente gratuita; quindi possono partecipare tutti, parenti, amici e conoscenti. Si può correre e/o passeggiare, ma addirittura si può anche solo partecipare visitando il sito museale della Reggia di Carditello complesso architettonico sobrio ed elegante ricco d’interesse a presentarla la beniamina dei podisti Zagara Arancio.