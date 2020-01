Caserta – Mario De Florio della Cisas chiede di ritirare le truppe italiane dai territori stranieri

CASERTA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Mario DE FLORIO, Segretario Generale della CISAS Caserta, con il quale chiede al Governo Italiano di ritirare le truppe italiane da tutti i territori dove attualmente stanno svolgendo solo compiti di addestramento e di soccorso alle popolazioni: “Segno dei tempi che cambiano, il Drone che arriva all’improvviso. Una volta vedevi da vicino chi ti sparava, ora basta solo un Drone, sparato da lontano mentre magari stai tranquillamente a conversare, e gli amici di sempre improvvisamente diventano i nemici da abbattere od assassinare.

In Iraq, grazie agli interventi improvvisi e personali del presidente Trump, il parlamento ha approvato all’unanimità la cacciata dal paese di tutti i militari stranieri, ora non più graditi ma considerati nemici, come anche i militari italiani. Più volte lo avevamo chiesto, ma ora è necessario anche per evitare ulteriori danni, il ritiro delle costose missioni militari, che nessuno vuole. Anche la nostra Libia – la cui crisi il ministro Di Maio aveva affermato di aver risolto – ha messo l’Italia in effetti alla porta preferendo la presenza della Turchia, che sta già ivi operando anche con militari.



Grazie ai segretari di partiti italiani, sempre impegnati in vuoti comunicati e selfie, ora sono diventati più affidabili degli italiani addirittura i turchi, che operano facendo con intelligenza i fatti propri, senza inutili polemiche alla italiana. I militari italiani ora vanno subito ritirati dall’Iraq ed altrove, anche perché nessuno li vuole più, grazie agli Usa, che hanno abbandonato il Medio Oriente e l’Africa favorendo di fatto Russia e Cina a danno anche dell’Italia e dell’Europa, pensando solo ai loro interessi, tradendo così anche gli alleati da sempre leali.

Intanto, da privato cittadino, Di Battista proprio ora se ne va in Iran a vacanzare. F.to Mario De Florio – Cisas Caserta”.