Caserta – Micromobilità, il monopattino elettrico è più pericoloso della bicicletta

CASERTA – Per le strade di Caserta non sono ancora stati avvistati ma fra breve tempo siamo sicuri che diventeranno un oggetto “trendy”, molto di modo specialmente in una Città dal traffico caotico e dal territorio pianeggiante. Stiamo parlando dei “monopattini elettrici”. I monopattini elettrici da gennaio sono stati equiparati dalla legge alle biciclette. Basta salire, accelerare e sterzare. Tuttavia i monopattini elettrici sono molto più pericolosi dal punto di vista del rischio incidenti.



Lo rivela uno studio condotto negli Usa e pubblicato da JAMA Surgery, secondo cui sono gli infortuni alla testa quelli più comuni con il monopattino. I ricercatori dell’università di San Francisco hanno analizzato i ricoveri in pronto soccorso per incidenti dovuti agli scooter tra il 2014 e il 2018, confrontando poi i numeri ottenuti con quelli dei traumi dovuti alla bicicletta negli stessi anni. Nel periodo considerato, spiegano gli autori, il numero totale di incidenti relativi ai monopattini è cresciuto del 222%, e quello dei ricoveri del 315%.Dal confronto fra i due mezzi è emerso che quasi un terzo degli utenti dei monopattini ha avuto un trauma alla testa, il cui rischio è triplo rispetto a quello dovuto alla bicicletta.



Nel 2018 circa un terzo degli incidenti sugli ‘e-scooter’ è capitato a donne, e la fascia di età più rappresentata è quella tra 18 e 34 anni. Diversi studi, evidenzia il Presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno dimostrato che indossare un casco riduce il rischio di traumi. Per tale ragione raccomandiamo di indossarlo e invitiamo anche i produttori dei monopattini a incoraggiarne l’uso. Anche se sono sul marcato da qualche anno, il dibattito sulla loro effettiva pericolosità e sui danni che possono causare sta iniziando solo ora.



Con questa approfondita analisi vogliamo cercare la risposta più completa sui pericoli derivanti dall’utilizzo dei monopattini elettrici.

VELOCITÀ: La velocità massima che può sviluppare un monopattino elettrico è di 20-25 km/h. Questa velocità è molto simile a quella di una bici, ed è generalmente ritenuta gestibile anche dai soggetti più giovani.

EQUILIBRIO: Il monopattino nasce come gioco per bambini e anche se è dotato di due ruote piccole, non è difficile mantenere l’equilibrio nemmeno per un bambino. E’ quindi poco comune cadere dal monopattino, se non a causa di distrazione o buche nell’asfalto.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: In un monopattino gli unici dispositivi di sicurezza sono i freni, che nei modelli più venduti sono molto efficienti, e un set casco – ginocchiera – gomitiera per monopattino. Mentre ginocchiere e gomitiere sono consigliate solo a chi ne fa un uso sportivo o ai bambini, l’utilizzo di un casco è fortemente suggerito a tutti. La capacità di frenata è superiore a quella di una bici tradizionale.

REGOLE DELLA STRADA: Secondo il decreto micro mobilità i monopattini elettrici potranno circolare solo in determinate aree della città. Zone 30, strade con limite di velocità inferiore a 30 km/h, piste ciclo pedonali. E’ importante rispettare il codice della strada e stare sempre attenti.