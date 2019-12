Caserta: Momenti di panico sulla Variante per un grave incidente

Caserta – Veri e propri momenti di paura quelli che hanno vissuto gli automobilisti che questa mattina mentre circolavano con le loro autovetture sulla Variante.

All’altezza dell’uscita Tredici – San Clemente un uomo, dopo aver letteralmente perso il controllo del suo veicolo, ha dapprima urtato un guardrail e successivamente ha terminato la sua corsa contro le altre auto provenienti dalla corsia opposta.

Secondo quanto appreso l’urto è stato davvero spaventoso, fortuna ha.voluto però che non ci fossero vittime nè feriti gravi. Sul posto oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso anche gli uomini del 118 per i soccorsi necessari.