Caserta – Open Doors al liceo “Manzoni”, domenica 12 gennaio: per prendere le giuste direzioni!

CASERTA (Prof. G. Battaglino) – Dopo gli interessanti laboratori didattici decembrini – che hanno riscosso grande successo ed entusiastica partecipazione, – le porte del Liceo “Manzoni”, tornano ad aprirsi, in occasione del primo Open Day, domenica 12 gennaio 2020, dalle 9.30 alle 13.30: ad accogliere i ragazzi del territorio casertano e a guidarli nell’importante e difficile scelta della scuola secondaria di secondo grado il team Orientamento, guidato dalla F.S. Prof.ssa Rita Adanti, sotto l’attenta supervisione del D.S. Adele Vairo, che saluterà gli studenti e le loro famiglie in Aula Magna alle ore 11.30.

Punto di forza dell’offerta formativa manzoniana – che continua ad arricchirsi, mantenendo intatto l’equilibrio tra tradizione liceale ed innovazione didattica, internazionalizzazione e legame con territorio – è la sua varietas: è, infatti, proprio grazie alla sua studiata ed articolata pluralità che essa riesce ad essere sempre perfettamente aderente ai bisogni educativi ed alle vocazioni culturali del territorio e a soddisfare sia le aspettative degli studenti, nel rispetto dei loro interessi e delle loro aspirazioni, sia le esigenze delle famiglie. Il Liceo “Manzoni” si articola in cinque indirizzi liceali – classico, scientifico, linguistico, scienze umane e socioeconomico –, variamente declinati in specifiche curvature: un’offerta formativa sempre all’avanguardia, ogni anno ancor più attrattiva, variegata ed accattivante.

Ogni indirizzo liceale manzoniano riesce a far parlare di sé: sa distinguersi, nelle sue peculiarità e specificità, e riportare successi. Il liceo socio-economico, “liceo della contemporaneità”, nato come proposta e sviluppo delle scienze umane, ha compiuto un grande salto di qualità, entrando a far parte della Rete nazionale e regionale dei LES; inoltre, secondo le recenti statistiche di Eduscopio, risulta tra i migliori istituti della provincia. Il linguistico resta l’unico liceo casertano a proporre lo studio della lingua tedesca, favorendone l’apprendimento anche attraverso attività di Cineforum, certificazioni linguistiche e stage linguistici in Germania ed in Austria. Rilevante è anche il percorso ESABAC, che consente agli studenti di conseguire contestualmente il diploma in Italia ed in Francia. Per quanto concerne il liceo scientifico, degni di segnalazione sono il progetto matematico ed il progetto sportivo.

In particolare, il progetto matematico – in partenariato con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno – si configura come un percorso specialistico ad hoc, finalizzato a venire incontro alle esigenze degli studenti particolarmente interessati alle discipline scientifiche. Il progetto sportivo, dal canto suo, nasce dalla volontà di promuovere il valore educativo e formativo dello sport, nella convinzione che la pratica sportiva non possa che giovare e contribuire positivamente sia alla costruzione di competenze che all’arricchimento delle conoscenze. Proprio per questo, il progetto sportivo è animato dalla possibilità di co-operare in rete con le strutture sportive del territorio; inoltre, vanta una proficua collaborazione con la “Società Italiana di Storia dello Sport”.



L’indirizzo classico del Liceo “Manzoni” è l’unico nel territorio ad offrire, accanto ad un solido apprendimento ed approfondimento dei pilastri della cultura classica, lo studio della dizione e dei segreti del public speaking: la curvatura “arte della parola”, particolarmente apprezzata dagli studenti, consente loro di approcciarsi in maniera interattiva e laboratoriale a discipline fondamentali, nell’ottica di una perfetta gestione dei processi comunicativi, sul piano espressivo, argomentativo e persuasivo.

Si segnala, inoltre, la curvatura “Cambridge international” – trasversale al liceo scientifico e classico – che consente agli studenti una full immersion nella lingua inglese, grazie alla presenza di docenti esperti e di docenti madrelingua, nonché la possibilità di conseguire le certificazioni Cambridge IGCSE (Mathematics e Mathematics A level, per gli studenti dello scientifico; History per gli studenti del classico; English as Second Language per gli studenti di entrambi gli indirizzi).

Dulcis in fundo, a partire dall’A.S. 2019/2020, il liceo classico e scientifico del “Manzoni” sono stati individuati dal MIUR per la sperimentazione del percorso di potenziamento ed orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Tale percorso – istituzionalizzato attraverso un protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri – prevede 150 ore di lezioni frontali e sul campo, che consentiranno agli studenti del triennio di approfondire le discipline biomediche, aiutandoli a scoprire la loro eventuale attitudine per la facoltà di medicina o per le facoltà sanitarie.

Il Liceo “Manzoni” rappresenta, pertanto, a tutti gli effetti, un punto di riferimento nella provincia casertana, sul piano didattico-educativo, progettuale ed organizzativo: la scuola adatta per poter prendere le giuste direzioni!