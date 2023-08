CASERTA : OTTO MESI PER IL RITIRO DELLA CARTA D’IDENTITA’

“Neanche nel paese più degradato ed arretrato del mondo per poter richiedere la nuova carta d’identità che è un documento indispensabile ed obbligatorio per il cittadino ci vogliono otto mesi – commenta – Ma è mai possibile che in una Città capoluogo di Provincia il Comune sia arrivati a tale scandaloso livello di disservizio”.

Sostiene il noto avvocato del posto dal nome sconosciuto che è stato messo in aspettativa dal 28 luglio dove gli è stata comunicata la data in cui potrà recarsi all’anagrafe per avviare le procedure per il nuovo documento , il 24 marzo ben otto mesi dopo l’accesso al portale e sei mesi dopo la scadenza della carta d’identità , questi sono i tempi aggiunti per ritirare il documento essenziale per ogni cittadino.

“Lo scandalo rischia di diventare eterno – commenta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano , la situazione è finita nelle sue mani , che ha presentato un interrogazione al sindaco Carlo Marino – Ancora ritardi, cittadini che prenotano il rilascio, che viene differito di 6 mesi sulla scadenza. Sulla questione, anche il Consiglio comunale è uno scandalo: inevasa una mia interrogazione presentata da un anno frutto del lavoro svolto in prima commissione. Mi auguro che questa ennesima pubblica denuncia possa servire a chiarire le cause di una disorganizzazione che non può essere addossata solo alla mancanza di personale. Attendo immediati chiarimenti o sarò costretto a chiedere direttamente l’intervento del ministero dell’Interno , servono urgenti iniziative intende adottare per risolvere una problematica che da tempo rende disagevole la vita di molti casertani e quali azioni siano state messe in campo per lavorare nel miglior modo possibile, sia riguardo il personale che alla dotazione di strumenti consoni e relativo cronoprogramma di attuazione”.