Caserta – Primo intervento nella festività del Santo Natale. Arrestato Domenico Aliberto

CASERTA – Non conosce soste né festività l’attività delle donne e degli uomini della nostra Forze dell’Ordine. Infatti, nella giornata di oggi, mercoledì, 25 dicembre 2019, personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto ALIBERTO Domenico (cl 1978), poiché colpito da Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso il 24.12.2019 dalla Procura presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.



L’arrestato, responsabile di una serie di rapine consumate tra le province di Napoli e Caserta, deve espiare la pena residua di anni 7 di reclusione.

All’esito degli adempimenti di rito, ALIBERTO Domenico è stato associato alla Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere (CE).