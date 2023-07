Caserta/Pro Loco in Belvedere, “strumento di promozione sociale che parla di una provincia viva, entusiasta, animata dall’amore per il territorio”

Realizzata con il patrocinio del Comune di Caserta, della Provincia di Caserta e della Regione Campania è in corso, presso il Real Sito di San Leucio, la Kermesse di tre giorni Unpli Days – Pro Loco in Belvedere, organizzata da Unpli Caserta – Pro Loco d’Italia.

Venerdì 7 luglio, a San Leucio, storico borgo patrimonio UNESCO, l’inaugurazione, alla quale ha partecipato anche il presidente UNPLI, Antonino La Spina, che da qui ha dato l’avvio alla Giornata Nazionale delle Pro Loco, sottolineandone il costante impegno a sostegno dei territori.

Presenti, inoltre, l’on. Gimmi Cangiano, il consigliere regionale Salvatore Aversano, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il presidente UNPLI Campania, Tony Lucido, il presidente provinciale UNPLI Caserta, Raffaele Compagnone, il presidente UNPLI Benevento, Renzo Mazzeo e il presidente UNPLI Avellino, Giuseppe Silvestri.

L’evento vedrà la partecipazione di 92 Pro Loco, 5 workshop (con circa 50 interventi), stand enogastronomici ed espositivi, la presentazione di “Visit Unpli Caserta 2023” realizzata da Unpli Caserta e il Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio, inserito nell’elenco dei beni appartenenti al patrimonio culturale immateriale Campano (IPIC) quale “emblema di una comunità”.

Ad annunciarlo, al convegno di apertura della manifestazione per la giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, l’arch. Amalia Gioia della Soprintendenza di Caserta e Benevento.

“Dobbiamo ringraziare le Pro loco strumento di promozione sociale attraverso cui i comuni, anche quelli più piccoli, raccontano se stessi, le loro peculiarità, le tradizioni, le arti, i mestieri, i luoghi magici che rendono unica ed ineguagliabile la nostra bella Italia che merita di essere conosciuta tutta.

Bisogna dire grazie al sistema Pro Loco che si regge prevalentemente su volontari, giovani e meno giovani uniti da un sentimento comune: l’amore smisurato per il territorio. Oggi, nella cornice meravigliosa del Belvedere di San Leucio, le principali pro loco contraddistinte dagli stand narrano una provincia viva, entusiasta e che ha voglia di raccontarsi e di farsi conoscere, grazie proprio al loro lavoro si favorisce un sistema di turismo diffuso che ha delle alte potenzialità come mettere in campo azioni di promozione sociale che potrebbero avere punti di caduta di elevata importanza specie nelle aree interne.

C’è bisogno che tutte le istituzioni facciano la loro parte e che la regione Campania, nella fattispecie, attivi attraverso l’agenzia regionale del turismo i Poli turistici locali, in modo da armonizzare in maniera compiuta l’insieme dell’offerta turistica campana”.

È quanto ha dichiarato l’on. Marco Cerreto a margine di un convegno sul turismo sostenibile svoltosi al Belvedere di San Leucio.