Caserta, proroga chiusura scuola

Caserta – Proroga ancora la chiusura delle scuole, il sindaco della città di Caserta. l’avv. C. Marino, ha emesso un provvedimento con il quale si prolunga la chiusura dei plessi scolastici.

Se si cerca di trovare anche il perchè ed anche le motivazioni di questo provvedimento che hanno spinto il sindaco Carlo Marino a tutto questo, ebbene si potrebbe dire in primis che i dati su quelli che sono i contagi con la curva epidemica nella città capoluogo è ancora alta, ci sarebbero circa 1126 positivi attuali, ed una situazione “abbastanza preoccupante” per le condizioni in materia di igiene e sanità pubblica. In secondo luogo, appunto, lo screening della Regione di cui non sarebbero stati resi noti i dati ai vari Comuni.

Di qui la chiusura delle scuole prorogata fino al 6 dicembre ma con qualche condizione. Ancora da dire che il sindaco della città, non esclude la possibilità di una ripresa anticipata dopo che l’Asl di Caserta, oppure le Direzioni Scolastiche pubbliche e private, abbiano fatto pervenire a questo Ente i dati relativi ai risultati dello screening sanitario effettuato, tutto ciò si legge nel provvedimento. In tal caso si valuterà la possibilità di una riapertura.

Per chi volesse verificare può andare anche sul sito del Comune di Caserta, ecco https://www.comune.caserta.it/