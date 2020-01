Caserta – Secondo Open Day al Liceo – Tecnico “Terra di Lavoro”

CASERTA – Dopo i successi per il primo appuntamento con l’Open Day e per la Grande Soirée in occasione della prima edizione della Giornata Nazionale degli Istituti Tecnici Economici, di nuovo porte aperte al Liceo – Tecnico “Terra di Lavoro”.



Il secolare istituto, domenica 19 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 riaprirà le porte agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, accolti dallo staff dell’orientamento con hostess e steward dell’indirizzo turistico nelle loro sfolgoranti divise, che potranno visitare le accoglienti strutture: aule dotate di lavagne interattive multimediali, modernissimi laboratori attrezzati per ogni disciplina, in modo particolare per l’indirizzo sistemi informativi aziendali, la storica biblioteca con gli oltre undicimilacinquecento volumi, il Teatro che ospita i concerti degli allievi del Liceo musicale, il Caffè Letterario, l’attrezzata palestra con annesso campo polivalente (unico in erba sintetica presente in un ambiente scolastico).



Questo secondo appuntamento con l’Open Day (il terzo è programmato per domenica 26 gennaio) è utilissimo per aiutare gli allievi della scuola secondaria di primo grado nella non facile scelta del futuro indirizzo di studio – mette in risalto la Preside Nocerino – e nel nostro Liceo – Tecnico, come si legge nel manifesto realizzata dagli allievi dell’indirizzo Grafica e Comunicazione “All you need is here” (Tutto ciò che serve è qui) sintetizza che gli indirizzi proposti (Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sportivo, Grafica e Comunicazione, Turistico, Liceo Musicale e Corsi serali per tutti gli indirizzi) consentono ai futuri allievi una reale possibilità di proseguire il percorso di studio con grande linearità.