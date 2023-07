Caserta. Si parcheggerà gratis per un mese, nelle strisce blu della città

Caserta. Il 31 luglio scadrà il contratto della Tmp, società che attualmente gestisce i parcheggi a Caserta, ed il 3 settembre subentrerà la K-City, nuova società che gestirà i parcheggi a Caserta, per i prossimi 10 anni.

Pertanto dal 1 Agosto, per tutto il mese, si potrà parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu.

La nuova società si occuperà della gestione dei parcheggi e delle aree adibite alla sosta a pagamento, della gestione delle contravvenzioni degli ausiliari del traffico, della gestione delle contravvenzioni della Polizia Municipale, dell’installazione di 3 autovelox e di un sistema di controllo “Targa System”, dell’installazione e dell’utilizzo di telecamere c.d. smart per il monitoraggio del passaggio di autoveicoli, della realizzazione e del controllo di zone a traffico limitato, della gestione dei permessi per i disabili, della realizzazione e della gestione della segnaletica stradale, del ripristino stradale post-incidenti, del servizio di carro gru, dell’installazione e della gestione di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico, della gestione di servizi di mobilità alternativa, di una campagna di comunicazione e di ascolto dei cittadini, dell’ installazione di colonnine di ricarica auto-elettriche, della realizzazione di una rete per la mobilità sostenibile, del servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza del manto stradale dei tratti di strada interessati da stalli.

Un appalto davvero molto importante, che potrebbe anche essere rinnovato di ulteriori dieci anni.