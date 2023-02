Caserta.Strade vuote in una città dove la Reggia risulta essere il quinto monumento più’ visitato d’ Italia

Caserta. La Reggia di Caserta continua a registrare un numero di visitatori sproporzionato rispetto al numero di turisti che invece contiamo in giro per la città. Pensate che nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio 2023, Palazzo Reale è risultato essere il quinto monumento più’ visitato d’ Italia. Ma allora cosa non funziona nell’ organizzazione? , per quale motivo non si riesce a creare intorno al Palazzo Borbonico un sistema capace di stimolare i turisti a visitare la città?

Ieri mentre Piazza Carlo III era gremita di visitatori il centro storico risultava essere tristemente vuoto . Caserta ,che dovrebbe vivere di riflesso a tale bellezza sembra dormiente , rassegnata ma soprattutto incapace di creare un collegamento fra la storia e l’attualità.

L’economia di una qualsiasi città del mondo è basata su due fattori , le fabbriche o il turismo , Caserta negli anni e’ stata capace di sopprimere le aziende Seriche ,vero fiore all’ occhiello della città e nello stesso modo sta ora sprecando l’ occasione per trasformare il centro storico in un expo permanente di prodotti tipici ,di gadget e di attrazioni .

Quelle delle strade deserte è un campanello d’ allarme che riuscirebbe a sentire anche un sordo , la nostra segnalazione è un invito al Sindaco Carlo Marino , al neo Assessore al Turismo Antonio De Lucia ad approfondire la questione ,soprattutto l’invito è quello di trovare idee e soluzioni affinchè la gloriosa storia delle nostre strade antiche , dei nostri palazzi possa diventare meta di tutti quei Turisti che continuano da anni a limitare alla Reggia la loro visita alla città.