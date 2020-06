Caserta, UGL chimici provinciale e nazionale, Maturo: “confronto in videoconferenza, il successo di una squadra compatta ed efficace”

CASERTA – Si è svolto il 15 giugno 2020 il consiglio Direttivo provinciale UGL Chimici in video conferenza con una platea interessata e partecipativa in presenza del segretario nazionale e vice segretario di federazione Eliseo Fiorin ed il segretario nazionale settore energia Michele Polizzi.

L’Evento è stato fortemente voluto dal segretario provinciale UGL chimici Antonio Maturo il quale ha sentito l’esigenza di convocare tale seduta per far avvertire alla propria squadra di direttivi e rappresentanze la presenza della intera UGL chimici, nonostante le ripetute e massicce sedute di videoconferenze in tutte le aziende presenti sul territorio casertano e sostenute dal segretario Maturo con la partecipazione dei direttivi Franco Saporito, Alessandro Cattolico, Gallo Alessandro , Alfonso Mercogliano, Angela Saporito, Maria di Palma, Massimo Parente , Giovanni Raucci , Giuseppe Boccino e, piano piano, con la partecipazione dell’intera squadra dei chimici apprezzata dai lavoratori ed iscritti durante i mesi di quarantena.

Insomma un sindacato che ha saputo sfruttare tutte le iniziative e strumenti elettronici per far sentire la propria vicinanza.

“Tutto ciò riconferma la fiducia in un sindacato forte che sta crescendo e si avvia a diventare sempre più il Primo sindacato sulla provincia di Caserta per il settore chimici” questo il commento a caldo del segretario provinciale UGL chimici.

“La seduta, come già anticipato, ha ricevuto la partecipazione dei Segretari Nazionali Eliseo Fiorin e Michele Polizzi i quali, oltre a portare i saluti dell’intera federazione hanno ringraziato i partecipanti ed in special modo, Maturo per l’ottimo lavoro che sta facendo sul territorio:

“Il sindacato UGL chimici è il primo classificato a livello nazionale e ben radicato e rappresentato anche a Caserta – hanno dichiarato i sindacalisti – noi siamo il sindacato che fa manifestazioni pacifiche e che le idee le mette in pratica per aiutare i lavoratori ma soprattutto, cerca sempre il giusto dialogo con i vertici per trovare soluzioni atte a mantenere il livello occupazionale.”

Il segretario nazionale Michele Polizzi inoltre ha espresso tutta la sua personale e di conseguenza vicinanza della UGL nazionale ed ha informato tutti i presenti di quanto è stato fatto per il settore energia nel cercare tutte quelle manovre atte a salvaguardare i lavoratori che hanno continuato nel svolgere il proprio lavoro durante l’emergenza Covid 19. L’intervento infatti è stato motivo di spunto per portare all’attenzione delle aziende determinate tematiche in ambito di premi, welfare ed altro.

Il segretario Eliseo Fiorin ha illustrato tutti i processi ed avanzamenti in ambito contrattuale come quelli inerenti al CCNL gomma plastica, tessile e vetro. Al termine ha informato e risposto alle domande poste dai presenti in ambito di ammortizzatori sociali, legge 104 e cigo e fondi sanitari. Su quest’ultimo tema, grazie all’intervento del dirigente provinciale Franco Saporito, ci si è ripromessi di organizzare un convegno per informare e spiegare i fondi sanitari, un’iniziativa che ha trovato subito la collaborazione del segretario Maturo.

“Caserta è un territorio molto attivo e molto vivace e questa è la nostra forza. Saremo sempre al vostro fianco sia nelle situazioni critiche che in quelle fruttuose. Ringraziamo il segretario provinciale Antonio Maturo e questa bellissima squadra poiché credono in quello che fanno e grazie ad Antonio che come segretario è presente ed attivo” concludono i due sindacalisti Fiorin – Polizzi :

“Nutro grande soddisfazione ed orgoglio per essere parte di questa federazione e di questa meravigliosa squadra che ogni giorno è vicina ai lavoratori sul campo con professionalità e passione. Pertanto auguro a tutti voi buone ferie estive, ha chiosato Maturo.