Caserta – Un successo l’Open Day dell’I.C. “P. Giannone” di Via Roma

CASERTA – Sabato, 18 gennaio 2020, la Scuola d’infanzia e primaria del plesso di Via Roma dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Caserta, diretto dalla dott.ssa Maria BIANCO, ha aperto le porte ai sigg. genitori desiderosi di conoscere la struttura e le attività svolte ed in itinere.



La mattinata è stata densa di momenti significativi in cui gli alunni delle varie classi si sono esibiti, mostrando le loro abilità e vincendo la naturale timidezza, in un clima festoso e familiare.



Le numerose attività laboratoriali, organizzate dalle docenti, sono state intervallate da una dolce pausa ristorativa, preparata dalle attive e disponibili mamme degli alunni interni.



Con l’Open Day di oggi ci si augura che i genitori intervenuti iscrivano i propri figli in questa scuola, sia per quello a cui oggi hanno assistito, ma, soprattutto, per la tradizione culturale, riconosciuta in modo unanime a questo istituto, capace di dare solidi basi agli alunni frequentatori.