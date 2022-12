Caserta. Una Teca in memoria al compianto Aurelio Vernile

Caserta. A circa un mese dalla scomparsa del musicista casertano Aurelio Vernile è pronta una Teca contenente una tammorra da istallare in Villetta Giaquinto per onorare la sua memoria.

L’ iniziativa è partita da Antonio De Falco , consulente comunale sul centro storico , ed è stata portata avanti dal Consigliere Comunale di Caserta Decide Raffaele Giovine , insieme a Carmine Iodice Antonio Mangiapane , la famiglia di Aurelio Vernile ed alcuni membri del gruppo Tammuriavasa’ ideato dallo stesso Vernile.

L’istallazione della Teca è prevista, alla presenza del Sindaco Carlo Marino, per mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 15 in Villa Giaquinto sita in via Galilei a Caserta. Nel corso della manifestazione ci sarà una tammurriata in onore di Aurelio.

” Voglio ringraziare- ha dichiarato Antonio De Falco –l’ Amministrazione Comunale che ha accolto la proposta , il Consigliere Comunale Raffaele Giovine, il Comitato di Villetta Giaquinto , il gruppo Tammurriavasà’ e tutti coloro i quali hanno contribuito al progetto . Sarà un modo – ha concluso – per tenere sempre in vita un musicista, un uomo che ha dato tanto alla nostra città”-